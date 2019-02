Amper 10 en al te zien in Stadsschouwburg: Norah maakt debuut naast grote sterren in ‘The Best of Musicals in Concert’ Ewelina Verhulst

19 februari 2019

18u38 2 Ranst Ze is amper 10 maar Norah Francken uit Oelegem mag straks wel al optreden in de Antwerpse Stadsschouwburg en het Gentse Capitole. Ze staat in het musicalproject ‘The Best of Musicals in Concert’ op het podium naast bekende artiesten zoals Chris Van Tongelen, Deborah De Ridder, Hans Peter Janssens en Sandra Kim.

Als klein meisje deed ze niet anders dan zingen op het toilet en in de douche. Norah deed haar tweelingzussen Ella en Louise maar al te graag na. “Mama zei altijd dat ik al kon zingen voor ik kon praten”, zegt ze enthousiast. Toen Norah acht was, deed ze samen met haar tweelingzussen musicalopleidingen via Musical On Stage in Zandhoven en kreeg daar al meteen een klein rolletje te pakken in een musical.

Mama zei altijd dat ik al kon zingen voor ik kon praten Norah Francken

Geselecteerd uit 100 kinderen

Norah wilde altijd al heel graag in grote musicals spelen dus deed ze audities voor Ketnet Musical en Studio 100-musical 40-45. Ze werd voor beide musicals nét niet geselecteerd. Begin januari van dit jaar zag mama Ingrid Somers op de Facebookpagina’s van Music Hall en SupaStar een bericht dat ze kinderen zochten voor The Best of Musicals in Concert. Norah wilde deze kans echt niet laten liggen dus had ze zich razendsnel ingeschreven voor die auditie. Het was een schot in de roos. “Iets meer dan 100 kinderen schreven zich in en als dan blijkt dat ik samen met negen anderen mag meedoen aan The Best of Musicals in Concert, vind ik dat echt wel cool. Ik had echt nooit van mijn leven verwacht dat ik erbij ging zijn. Het is voor mij zelfs de allereerste keer dat ik op een heel groot podium zal staan.”

Muzikale familie

De familie Francken leeft voor muziek. Mama Ingrid Somers zingt en speelt al sinds haar jeugdjaren piano. Ze begeleidt ook een parochiekoortje in de kerk van Oelegem tijdens communies en vormselvieringen. Papa Kevin Francken zingt ook graag maar houdt zich vooral bezig met de basisschool Sint-Lucia in Oelegem waar hij directeur is. Zijn dochter Norah zit uiteraard ook op die school en haar klasgenootjes steunen haar enorm. “Zij vinden het ontzettend leuk voor mij. Mijn liefje Andreas heeft ook al gezegd dat hij geen enkel optreden zal missen”, zegt Norah. Net zoals Norah zijn ook haar tweelingzussen Ella en Louise opgegroeid in de muziekwereld. Ze hebben ook auditie gedaan voor Ketnet Musical maar ook daar kwamen ze niet verder dan de audities. Wat bij Norah niet lukte, lukte voor de tweelingzussen wel. Ella en Louise spelen mee in de Studio 100-musical 40-45 en daar is Norah ontzettend trots op. “Het is jammer dat ik toen niet geselecteerd was voor die musical maar ik gun het mijn zussen wel. Zij doen dat ook supergoed en ben er echt trots op. Nu ben ik eigenlijk wel blij dat ik mag meedoen aan een ander musicalproject dat ongetwijfeld even leuk is.”

Op donderdagavond 28 februari 2019 is het de première van The Best of Musicals in Concert en daar kan je nog tickets voor bestellen op deze website.