Aldi in nieuw kleedje 06 juli 2018

Het volledig vernieuwde Aldi warenhuis in de Ranstse Kromstraat opent nu zaterdag officieel zijn deuren. Winkelketen Aldi is veel van zijn Vlaamse vestigingen aan het restylen en recent kwam dus ook het filiaal in Ranst aan de beurt. De winkel kreeg een moderner uitzicht en zal voortaan nog meer focussen op verse producten. (KDC)