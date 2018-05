Achtste editie Tuinkriebels 05 mei 2018

02u41 0

Dit weekend staat in provinciaal domein Vrieselhof in Oelegem de achtste editie van de tuinbeurs Tuinkriebels op het programma. Op de beurs kan je groene nieuwigheden ontdekken, ideeën opdoen voor in de tuin en tuinadvies inwinnen bij allerlei specialisten. Er zullen maar liefst 69 verschillende stands worden opgesteld, waarvan dertien nieuwe. Tuinkriebels is op zaterdag 5 en zondag 6 mei open tussen 10 en 18 uur. De toegangsprijs bedraagt twee euro. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis binnen. (KDC)