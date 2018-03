40 jaar oude visclub gaat in vlammen op TOEKOMST VAN VERENIGING IN GEDRANG DOOR BRAND SANDER BRAL

13 maart 2018

02u26 0 Ranst Het lokaal van visclub 't Zit Er In uit Ranst ging in de nacht van zondag op maandag in vlammen op. Bij de brand kwam asbest vrij, maar er zou geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving zijn. Er vielen geen gewonden, maar de schade is enorm. "Het voortbestaan van de club komt in het gedrang", zucht de voorzitter.

De brandweer van Ranst spoeide zich naar de Oude Vaarstraat in Ranst. Rond half vier was daar de kantine van visclub vzw 't Zit Er In in brand gevlogen. "We kregen een oproep dat er een uitslaande brand aan de gang was in een chalet aan de visput", klinkt het bij de brandweer. "Toen onze teams arriveerden stond het lokaal al in lichterlaaie. Het blussen ging relatief vlot, omdat de wind gunstig stond. De visput was tegen de verwachting in ook goed bereikbaar voor onze wagens." Er lagen golfplaten op het clublokaal, waardoor asbest vrijkwam tijdens de brand.





Houtkachel

"Bij het vermoeden van asbest, gaan wij over tot een standaardprocedure om onze manschappen te beveiligen", klinkt bij de brandweer. "We trotseerden de vlammen met ademluchttoestellen en de manschappen op afstand droegen mondmaskers. Achteraf werd de kledij ook extra gespoeld en volgden er medische controles. De oorzaak was gisteren nog onduidelijk."





"Mogelijk ligt onze houtkachel aan de basis van de brand", vult Tom Van Peteghem aan, voorzitter van de visclub. "Die brandde zondagavond omdat er een samenkomst was. Volgens ons was die wel volledig gedoofd toen we het lokaal verlieten, we hebben zoals steeds ook alle elektrische toestellen van de stroom gehaald omdat we daar niet elke dag komen."





"Onze visclub bestaat al sinds de jaren zeventig", zucht Tom. "We zijn intussen een begrip in Ranst en hebben bijna vijftig leden, wat gezien de grootte van onze visput veel is. Het was niet alleen een plaats om te vissen, maar ook een plek om gewoon samen te komen en een pint te pakken of een kaartje te leggen. Ongeveer de helft van onze leden vist bijvoorbeeld nooit. We gaan nu samenzitten met de eigenaar van het gebouw en met de verzekeraar om te zien of er nog een toekomst bestaat voor onze club. Wat een drama, toen ik maandagochtend de schade ging bekijken, werd het even zwart voor mijn ogen. Laat ons nu vooral hopen dat de vrijgekomen asbest geen effect heeft op de vissen in de put."





Geen gevaar

De site werd maandagochtend al vrijgegeven door de brandweer en ook bij de milieudienst van de gemeente klinkt het dat er geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving is. "Uit overleg met de brandweer en de rampenambtenaar is gebleken dat er geen reden tot paniek is", verduidelijkt milieuschepen Tine Muyshondt (CD&V). "Er zijn wel asbestdeeltjes neergekomen op het terrein achter de visput, maar daar woont niemand in de buurt. Alle buurtbewoners hebben een brief gekregen met uitleg over de gebeurtenissen en over de veiligheid van de situatie. Voor alle zekerheid hebben wij de site laten onderzoeken. Op het eerste gezicht is er ook voor de vissen geen probleem."





Er zouden wel enkele vissen gestorven zijn, maar dat zou door de stress komen tijdens de brand.