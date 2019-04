24-jarige van dodelijke bromfietscrash reed zonder rijbewijs, zijn kompaan droeg geen helm Sander Bral

18u18 0 Ranst De 24-jarige bestuurder uit Viersel (Zandhoven) die donderdagavond hard crashte met zijn Honda Dax en overleed in Oelegem (Ranst), reed rond zonder geschikt rijbewijs. Dat bevestigde de lokale politie vrijdag. Zijn kompaan achterop de brommer, een 24-jarige jongeman uit Zoersel, had dan weer geen verplichte helm op. Hij overleefde de klap wel.

Donderdagavond laat gingen twee jongemannen op een bromfiets uit de bocht in de Jozef Simonslaan aan de brug van de Keerbaan over het Albertkanaal. “Om een nog onverklaarbare reden nam de bestuurder zijn bocht te breed en knalde hij tegen een verlichtingspaal”, klinkt het bij de lokale politiezone ZaRa. “Hij belandde twintig meter verderop en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Voor het type bromfiets dat hij bestuurde, is een specifiek rijbewijs nodig. Dat had hij niet. Zijn bijzitter droeg dan weer geen helm. Hij heeft geluk gehad, hij kwam weg met een bekkenbreuk. Achteraan bijzitten op de bromfiets is wel toegelaten.”

De getroffen families wilden liever niet reageren.