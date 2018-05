200.000 euro voor voetpaden 30 mei 2018

02u26 1

Het gemeentebestuur van Ranst heeft een budget van 200.000 euro uitgetrokken voor het onderhoud van de voetpaden in vier straten. Het gaat om de Nieuwelaan in deeldorp Oelegem, een deel van de Knodbaan (eveneens in Oelegem), een deel van de Kastanjelaan (in Ranst-Centrum) en enkele stukken van de Gustaaf Peetersstraat in deeldorp Broechem. "Op die laatste locatie willen we de aansluitingen met enkele tragevoetwegen verbeteren", kadert schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). De werken in kwestie zullen later dit jaar worden uitgevoerd. (KDC)