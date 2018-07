"Water genoeg maar leeggoedtekort dreigt" GOUDEN TIJDEN VOOR DRANKENPRODUCENT ORDAL DOOR HITTE KRISTOF DE CNODDER

28 juli 2018

02u38 0 Ranst Het extreem warme weer heeft de verkoop van water- en frisdrankproducent Ordal uit Ranst serieus de hoogte in gejaagd. "Ten opzichte van juli vorig jaar verkochten we twintig procent meer." Enig minpuntje: een tekort aan leeggoed dreigt.

Van warm weer krijg je dorst en dat is uiteraard goed nieuws voor het Ranstse familiebedrijf Ordal. De firma noteerde de voorbije weken een piekverkoop. "De zomerperiodes zijn voor ons altijd druk, maar nu draait de zaak nog beter dan andere jaren", vertelt Liesbeth Schelkens, die samen met broer Stefan en neef Michaël Ordal runt. "Juli zit er nog niet helemaal op, maar we stevenen af op een meerverkoop van twintig procent ten opzichte van een jaar geleden. In exacte cijfers: er ging deze maand zo'n twee miljoen liter water en frisdrank de deur uit. Het extra werk vangen we op door jobstudenten in te schakelen. Momenteel zijn hier 28 mensen aan de slag. Sinds een tijdje produceren we in twee shiften en mogelijk komt daar nog een nachtshift bij."





Ondanks de verhoogde vraag en de droogte van de voorbije weken is een watertekort bij Ordal nog lang niet aan de orde. "Onze bron in Ranst zit 48 meter onder de grond", legt Liesbeth Schelkens uit. "Het duurt ongeveer twintig jaar vooraleer water tot daar is doorgesijpeld. In die zin beschouwen wij dit nog steeds als een relatief korte droogteperiode. De huidige droogte is vooral nadelig voor bomen en planten, maar voor onze productie heeft dat nog geen gevolgen."





Wat wel een probleem zou kunnen worden is een tekort aan leeggoed. Een glazen fles wordt bij Ordal gemiddeld twintig keer gespoeld en hergebruikt vooraleer ze opnieuw wordt gesmolten, maar nu nijpt het even. "We merken dat er dezer dagen her en der grotere drankvoorraden worden aangelegd, zowel bij de distributiecentra als bij de consumenten", zegt Schelkens. "Verder zijn er op dit moment wellicht veel mensen met vakantie met een voorraad flessen in hun kelder. Die gaan voor het eerst ook niet terug tot bij ons geraken. Een écht probleem is er nu nog niet, maar het begint stilaan wel spannend te worden."





Snel snel flessen bij bestellen blijkt praktisch niet evident. "Gelukkig hebben we dit voorjaar al een grote bestelling van glazen flessen gedaan. Toen dachten we dat we nogal ruim hadden gerekend, maar nu blijkt het geen overbodige luxe. We willen langs deze weg een oproep doen aan al onze klanten: breng leeggoed deze zomer alstublieft zo snel mogelijk weer binnen, want we kunnen het goed gebruiken. Het zou jammer zijn als we op een gegeven moment niet meer aan de vraag kunnen voldoen wegens een gebrek aan flessen", besluit Liesbeth Schelkens.