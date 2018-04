"Geen herdenking, maar we vergeten dit nooit" BUSONGEVAL MET VIJF DODEN IS EXACT VIJF JAAR GELEDEN KRISTOF DE CNODDER

14 april 2018

02u29 0 Ranst Vandaag zaterdag is het exact vijf jaar geleden dat er op de E34 in Oelegem (Ranst) vijf doden vielen na een ongeval met een bus vol Russische toeristen. Een officiële herdenking is er niet gepland, maar dat wil niet zeggen dat men in Oelegem de tragedie is vergeten.

De busramp van 14 april 2013 is het dodelijkste incident uit de recente geschiedenis van groot Ranst. Een bus met daarin vooral Russische jongeren ging in Oelegem van de E34 en belandde een paar meter lager in het struikgewas. De trieste balans: één volwassene en vier jongeren verloren het leven, vijf anderen raakten zwaargewond en nog eens veertien anderen lichtgewond.





"In de loop der jaren zijn de details van die rampzalige dag in mijn hoofd wat vervaagd", mijmert Ransts brandweercommandant Koen Van Luyten, die de reddingsactie mee coördineerde. "Bovendien heb ik het ook allemaal in een waas beleefd. Op zo'n moment ga ik in een 'operationele modus' en trek ik als het ware een soort van scherm op rondom mij. Al zijn er zaken die ik me wél nog goed kan herinneren."





Dat er bij het begin van de hulpoperatie nogal wat communicatiemoeilijkheden waren bijvoorbeeld. "De taalbarrière maakte het er niet gemakkelijker op. Met gebarentaal en links en rechts een woord Engels probeerden we met de slachtoffers te communiceren", gaat Koen Van Luyten verder. "Gelukkig daagden er al snel heel wat vrijwilligers op die een mondje Russisch spraken. Die mensen hadden op de radio over het ongeval gehoord."





Te dicht bij de rampplek zelf mochten die tolken niet komen. Koen Van Luyten wou de vrijwilligers enkele potentieel traumatiserende taferelen besparen. "Zelfs op getrainde hulpverleners maakte dit ongeval een blijvende indruk, ook omdat er veel jongeren bij betrokken waren. Ik ben nu veertig jaar bij de brandweer en zo'n zware incidenten maakte ik gelukkig niet veel mee."





Somberste dag

Ransts burgemeester Lode Hofmans noemt 14 april 2013 nog steeds de somberste dag uit zijn loopbaan. Desondanks is er vijf jaar later geen herdenking voorzien. Contact houden met de Russische slachtoffers en nabestaanden bleek moeilijk en dus is het weinig zinvol om nu iets te organiseren. Wat niet wil zeggen dat Oelegem het drama is vergeten. "De gebeurtenissen maakten een blijvende indruk op de hulpverleners", zegt Van Luyten. "Om de zoveel tijd worden we er onwillekeurig eens aan herinnerd. Bij mij dwalen mijn gedachten af telkens wandelclub De Ranstuilen voor een wandeling vertrekt op het terrein naast onze kazerne. Op de bewuste rampdag organiseerden zij namelijk ook een grote wandeltocht. Elke nieuwe wandeling is sindsdien een gelegenheid om er eens bij stil te staan."