"De winkel was mijn vierde kindje" CHARCUTERIEZAAK 'T ROODKAPJE SLUIT NA 38 JAAR KRISTOF DE CNODDER

28 juli 2018

02u37 0 Ranst Ranst verliest één van zijn bekendste kleinhandels. Na 38 jaar trekt Ria Dierckx de deur van charcuterie-/traiteurzaak 't Roodkapje definitief achter zich dicht. "Het is tijd om het wat rustiger aan te doen, maar natuurlijk ga ik het missen", zegt Ria.

Wie nog eens 'vleesjes voor op de boterham', kaas of een bereide schotel wil kopen bij 't Roodkapje in de Ranste Lievevrouwestraat moet zich haasten. Vandaag zaterdag sluit de winkel immers voorgoed. Uitbaatster Ria Dierckx (57) wil het na 38 jaar hard werken wat rustiger aan gaan doen. Trouwe klanten worden vandaag getrakteerd op een hapje en een drankje.





"Het is tijd voor iets anders", vertelt Ria. "Concrete toekomstplannen heb ik nog niet. Ik ga eerst wat tot rust komen en zie dan wel wat er op me af komt. Hoe dan ook zal het vreemd aanvoelen. Sinds 1980 steek ik mijn hart en ziel in deze zaak. Ik heb drie kinderen, maar eigenlijk is mijn winkel mijn vierde kindje. Dat achterlaten brengt vanzelfsprekend de nodige emoties met zich mee. Eigenlijk deed ik alles met even veel passie: van afwassen tot een babbeltje slaan met mijn klanten. Het was vaak hard werken, maar ik heb het nooit tegen mijn zin gedaan en gelukkig kreeg ik veel hup van mijn man."





Roodkapje

Nochtans werd Ria op 19-jarige leeftijd pardoes in de winkel gedropt, zonder goed te weten waaraan ze begon. "Mijn vader had een groothandel in charcuterie en ineens kwam hij met het idee voor deze winkel af", blikt Ria terug. "Vader bedacht ook de naam 't Roodkapje. Dat kwam omdat er op het oorspronkelijke winkelpand een opvallend rood dak lag. Al snel werd de associatie gemaakt met de sprookjesfiguur. Grappig was dat iets verderop in de straat ook elektrozaak De Wolf was gevestigd. In de loop der jaren - na een paar verbouwingen en uitbreidingen - verdween ons rode dak trouwens."





Nooit Brie of Chaumes

Specialiteiten van het huis zijn/waren de kaasschotels en de huisbereide videe. "In een kaasschotel stop ik nooit Brie of Chaumes, want dat kennen de mensen toch al. Ik verras hen graag met iets anders en dat werd geapprecieerd", legt Ria uit. "De videe maakte ik dan weer volgens een oud familierecept. Daarvoor kwamen de klanten van ver naar hier."





Een overnemer voor 't Roodkapje is er vooralsnog niet. Een gespecialiseerd kantoor is momenteel iemand aan het zoeken. "Mijn kinderen waren niet meteen geïnteresseerd. Zij stippelden hun eigen weg uit en dat vind ik prima zo. Al hoop ik uiteraard dat er vanuit een andere hoek alsnog iets uit de bus komt. Niet eens zozeer voor mezelf, maar voor het dorp. Een dorpscentrum heeft een paar winkels nodig. Zo blijft het levendig", besluit Ria.