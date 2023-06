Radioactie van Qmusic grootste ooit in ons land: deze 5 luisteraars wonnen elk een zwembad van 100.000 euro

Koning Boudewijn­stich­ting stelt gratis kunstschat­ten van art nouveau tentoon in BELvue museum

In het kader van het ‘Art Nouveau Brussels 2023'-jaar brengt de Koning Boudewijnstichting enkele kunstwerken uit die periode samen in het BELvue-museum in Brussel. De tentoonstelling valt nog te bezoeken tot 7 januari 2024.