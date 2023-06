Radioactie van Qmusic grootste ooit in ons land: deze 5 luisteraars winnen elk een zwembad van 100.000 euro

De ‘Elke beller wint’-actie van Qmusic was een groot succes. Het ochtendduo Maarten Vancoillie (34) en Dorothee Dauwe (33) schonk vanmorgen vijf ingebouwde zwembaden weg ter waarde van maximaal 100.000 euro aan elke beller die binnen geraakte. Liefst 10,5 miljoen oproepen kwamen er deze ochtend binnen, meteen goed voor de grootste radioactie ooit in ons land. HLN sprak met de vijf gelukkigen.

Ahmed uit Pelt

Volledig scherm Peltenaar Ahmed won als eerste een zwembad van Qmusic © rv

De allereerste winnaar deze ochtend was Ahmed uit Pelt. Hij deed mee voor zijn kinderen, die gisteren nog toevallig zeiden tegen hun vader dat ze graag een zwembad wilden. Een dag later kan Ahmed trots tegen zijn kroost zeggen dat hij er een gewonnen heeft. “We hadden echt niet verwacht dat we zouden winnen, dus hebben we ook nog niet nagedacht waar we het zwembad gaan zetten. Gelukkig hebben we een grote tuin!”, aldus de Peltenaar.

Tim uit Burst

Volledig scherm Tim De Jaeger uit Burst krijgt dankzij Qmusic binnenkort een zwembad in zijn tuin. © Koen Moreau

Tim De Jaeger (36) uit Burst bij Erpe-Mere geraakte om 7.23 uur al binnen bij Qmusic. Hij had op 23 minuten wel al 153 keer gebeld en ook zijn vrienden belden mee. “Aangezien in onze vriendenkring ik de enige ben die plek heeft voor een zwembad besloten we allen onze kans te wagen voor mijn tuin”, klinkt het. Uiteindelijk was het Tim zelf die bij de laatste vijf was. Het zwembad is volgens Tim een leuk extraatje voor het huis dat hij momenteel aan het verbouwen is. “En uiteraard moet er ook een poolhouse komen voor de zwembadparty’s die we hier met de vrienden zullen houden”, knipoogt Tim. Een naam voor het poolhouse is er eveneens. “Daarover bestaat geen twijfel. Ons poolhouse krijgt de naam Marie-Jeanne”, lacht de winnaar.

Sija uit Kortessem

Volledig scherm Sija, haar man Koen en hun drie kinderen Maud, Pol en Miel winnen een zwembad dankzij Q-Music © RV

Honderden keren belde Sija uit Kortessem naar Qmusic deze ochtend. Bij het 623ste telefoontje was het eindelijk prijs. Uiteindelijk was ze al op haar werk toezicht aan het doen op de speelplaats toen ze terug werd gebeld. “Dat ik bij de laatste vijf was, kreeg ik te horen, maar dat ik nog wat vragen moest beantwoorden”, aldus Sija. Die ‘vragenlijst’ duurde uiteindelijk tien minuten en was volledig te horen op de radio, wat Sija niet doorhad. Na tien minuten kwamen Maarten en Dorothee dan aan de lijn. “Ik kon niet stoppen met lachen! Zowel van blijdschap als van de zenuwen.

Hanne uit Vorselaar

Volledig scherm Hanne Van Rooy met haar dochtertje Niene in het tuintje dat te klein is voor het gewonnen zwembad © Jurgen Geyselings

Een merkwaardige winnaar was Hanne Van Rooy (33) uit Vorselaar. Zij besloot haar gewonnen zwembad namelijk weg te schenken aan haar ouders. “Want mijn tuintje is bij wijze van spreken even groot als het zwembad zelf.”, zegt Hanne. “Mijn papa droomt al jaren van een zwembad in zijn tuin. Dit is dus het perfecte vaderdaggeschenk voor hem. Misschien kan ik er nu wel voor een jaar of tien tegen met die geschenkjes”, grapt de Vorselaarse.

Katrin uit Kontich

Volledig scherm Katrin in de tuin, op de plek waar het zwembad zal komen. © rv

Katrin Pepermans (38) was de laatste winnaar. Twee uur lang had ze tevergeefs gebeld naar Qmusic, maar er was gelukkig ook een andere manier om te winnen. Wie zich vóór 7 uur ’s ochtends had geregistreerd in de Q-app, kon thuis bezoek krijgen van een van de Q-dj’s. Die legden dan een rinkelende telefoon voor je deur, en als je kon opnemen voor die naar voicemail gaat, win je ook. En dat gebeurde dus bij Katrin.

