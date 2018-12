PZ Bethaniënhuis stuurt mobiel team de baan op Psychiatrische patiënten krijgen voortaan thuisbegeleiding Toon Verheijen

03 december 2018

19u41 0 Het Psychiatrisch Centrum Bethanië heeft het aantal bedden met dertig afgebouwd, maar in de plaats komt wel een mobiel team van twaalf verpleegkundigen en een psycholoog die de baan op gaat om mensen thuis te behandelen. “Het is een verschil van werken, want als hulpverlener kom je rechtstreeks in contact met de leefwereld van de patiënt.”

Gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg en mensen met psychiatrische problemen ook thuis verzorgen. Dat is waar de overheid al langer naar toe wil. PZ Bethaniënhuis wil daar aan meewerken en start met een nieuw concept. “De tijd dat mensen met psychiatrische problemen de stempel gek kregen en in een gesticht gestoken werden is gelukkig voorbij”, zegt psycholoog Stef Joos van het PZ Bethaniënhuis. “Thuisbegeleiden is een nieuwe stap die elders al wel werd toepast maar nu ook in de Kempen. Maar het zijn wij ook niet alleen. Het is een heel netwerk van thuisverpleging, huisartsen, ambulante therapeuten, ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg die op elkaar afgestemd moeten worden. PZ Bethaniënhuis neemt deel aan het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in Regio Antwerpen (SaRA).”

Minder bedden

PZ Bethaniënhuis heeft sinds midden november in totaal 30 bedden afgebouwd op de zorgeenheden voor gerontopsychiatrie Brink, voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel Kadans, voor psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking Vliet en voor verslavingszorg Archipel. Het psychiatrisch ziekenhuis in Zoersel behoudt nog steeds een totaal van 591 bedden verspreid over 21 afdelingen en blijft één van de grootste psychiatrische centra van België. Het lijkt dus op een afbouwen van het zorgaanbod, maar dat is het net niet. “ Door het afbouwen van deze bedden, zijn me met ’Mobiel Team Kompaan’ kunnen starten”, zegt de leidende psychiater Stef Joos. “De bedoeling is dat we we patiënten met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek thuis behandelen. Het kan gaan om mensen die eerder in een instelling hebben gezeten, maar dat moet nier persé. Het is vrij intensief, want sommigen zullen we zeker tot vijf keer per week bezoeken. Wij zien het als een oplossing voor mensen die best wel ziek zijn, maar eigenlijk ook nog perfect kunnen functioneren in hun eigen omgeving mits ze de nodige begeleiding krijgen. Het is wel belangrijk dat heel het netwerk van zorgverstrekkers op elkaar is afgestemd.”

Team

Dit team bestaat uit 12 voltijdse hulpverleners en een psychiater. Het team van psychiatrische thuiszorg van Beschut Wonen De Sprong (PZT, 3,75 voltijdse medewerkers) wordt geïntegreerd in dit nieuwe mobiele team. Het nieuwe mobiele team zal een uitvalsbasis in Zoersel en in Kalmthout hebben en patiënten begeleiden die gedomicilieerd zijn in de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en een deel van Noord-Antwerpen (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek, Schoten en Ekeren). “Het heeft ook zijn voordelen”, zegt Stef Joos. “Je komt als hulpverlener meteen véél dichter bij de leefwereld van de patiënt. Dat kan soms ook confronterend zijn. Het is ook al hulpverlener aanpassen, want een patiënt onmoeten tussen de vier muren van een instelling is veel anders dan een patiënt ontmoeten in zijn eigen wereld. Dat is pure realiteit. Het is veel voelbaarder.”