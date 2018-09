Zware brand treft woning jong gezin EERSTE SCHOOLDAG VAN VIERJARIG DOCHTERTJE BEGINT IN MINEUR TIM VAN DER ZEYPEN

04 september 2018

02u46 0 Puurs Voor een gezin uit de Moorstraat in Breendonk bij Puurs is de eerste schooldag gisteren in mineur gestart. Een zware brand brak maandagochtend uit in de achterbouw van hun woning. De woning zelf kon gevrijwaard worden.

De 34-jarige Michael Van Schoor, zijn vrouw en hun vierjarige dochter lagen maandagochtend nog alledrie te slapen toen de brand uitbrak. Niemand van hen merkte iets op. "Het was pas toen de buren van zowel links als rechts kwamen aanbellen, dat het besef er was dat er iets mis was", vertelt Michael. "Niet veel later merkten we de brand op en zijn we meteen naar buiten gevlucht."





De Puurse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland was inmiddels al op de hoogte gebracht door de buren en kwam massaal ter plaatse. Bij hun aankomst ging het om een zware uitslaande brand. "Een die zich aan de achterbouw van de woning situeerde", voegt brandweerkapitein Eric Simon toe. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Al moest er wel nog tot laat in de voormiddag nablust worden.





De vierjarige dochter zou gisteren haar eerste schooldag dus in mineur starten. De tegenslag hield de jonge ouders in ieder geval niet tegen om haar naar school te laten gaan.





In de loop van maandag kwam de verzekering al langs en probeerde het gezin na te gaan of er nog dingen in de achterbouw gered konden worden. "Al is het tamelijk uitzichtloos", vertelt Michael. "De schade is bijzonder groot." Het dak van de achterbouw, dat dienst deed als tuinhuis, opbergplaats en gedeeltelijke veranda stortte volledig in. Buiten de stenen muren, veranderde alles binnenin in assen. "Er stonden fietsen, tafels en stoelen in. Alles is verwoest."





Gelukkig kon de woning van het jonge gezin gespaard bleven. "Mede dankzij het snelle ingrijpen van de buurtbewoners", luidt het nog bij de hulpdiensten. "Waren we ietsje later opgeroepen, had de schade veel groter geweest."





Geluk bij ongeluk

En ook dat beseft Michael en zijn gezin maar al te goed. "Wij slapen vooraan en hadden niets opgemerkt. Je mag er niet over nadenken hoe dit had kunnen aflopen. Het woongedeelte bleef grotendeels gespaard, buiten wat rookhinder en wat waterschade. Maar dat kunnen we oplossen met wat poetsen en verluchten."





De bewoners bekijken nu hoe snel ze de achterbouw opnieuw kunnen opbouwen. "We wilden er in de toekomst een soort veranda van maken. Een geluk bij een ongeluk is nu dat dit misschien wat sneller kan gebeuren", besluit Michael. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel geweten. Voor de brandweer is het onbekend, voor de bewoners is het gissen. Naar verluidt waren er nog restanten van een barbecue aanwezig in de achterbouw. Mogelijk laaiden die opnieuw op. Verder wordt ook een kortsluiting van enkele machines niet uitgesloten.