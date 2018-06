Zaterdag ingehuldigd, maandag in de fik LEERLINGEN SJABI KRIJGEN DAG VRIJAF NA BRAND IN LABO TIM VAN DER ZEYPEN

06 juni 2018

02u46 0 Puurs De balans na de brand maandag op de middelbare school Sjabi in Puurs is zwaar. Het labo, waar de brand ontstond en dat nog maar dit weekend was ingehuldigd, liep veel schade op. Gisteren kregen alle 230 leerlingen op de school een dagje vrijaf.

De brand brak maandagavond uit in het labo Elektriciteit van de middelbare school. Gisterochtend werd de schade meteen opgemeten. "En die is groot", zucht algemeen directeur Ivo Marnef. "Door de schade was er aanvankelijk geen elektriciteit in de school. We hebben daarom besloten de school vandaag (dinsdag, red.) te sluiten." Alle 230 leerlingen kregen bericht dat ze een dagje vakantie kregen. Vandaag gaan de lessen gewoon opnieuw door in de school. De lessen gepland in het getroffen labo zullen noodgedwongen moeten doorgaan in een ander lokaal.





Bedrijvendag afgelast

In het labo stonden een tiental eindwerken van scholieren. "Deze bleven volgens de eerste vaststellingen gespaard", zegt de directeur. "De eindwerken konden gered worden van brandschade maar zullen wel wat te verduren hebben gekregen van de hitte die gepaard ging bij de brand en liepen naast rook- ook roetschade op."





De studenten moeten alleszins na de brand niet hopen op een extra milde beoordeling van de leerkracht. De leerlingen werden op hun eindwerk namelijk al doorheen het jaar geëvalueerd. Ze moesten enkel nog worden voorgesteld. Gisteravond moest de directie wel de bedrijvendag afgelasten. "Normaal kwamen de bedrijven kijken naar de eindwerken. Het is niet zo uitzonderlijk dat de prototypes van de studenten worden opgepikt door grote bedrijven", aldus de directeur.





Voor de directie is de brand bijzonder pijnlijk en emotioneel. "Het gedeelte werd vorig weekend pas officieel ingehuldigd", zucht directeur Marnef. "Het is een echte domper. Bovendien is een brand nooit iets wat je wil meemaken. Zeker niet als je zoveel investeert in nieuwe lokalen in een nijverheid-technische richting. Wij zijn trouwens de enige in de regio die hier zoveel in investeert."





Storing in elektriciteitskast

De brand is wellicht ontstaan na een storing in een elektriciteitskast in het lokaal. Experts zullen nu moeten nagaan wat er is misgelopen. De directie beseft tot slot ook dat het aan veel erger is kunnen ontsnappen. De brand werd opgemerkt door een dansschool die nog aan het oefenen was in de lokalen op school. Indien de brand later werd ontdekt, was de schade wellicht veel groter. Bij de brand raakte niemand gewond.