Winterbar krijgt opnieuw ijspiste Wannes Vansina

12 november 2018

16u48 0

Puurs/Sint-Amands

Winterbar 725 krijgt een vervolg. Vanaf 6 december tot midden januari mogen de inwoners van Puurs zich opnieuw verwachten aan een houten tent met ijspiste en een resem activiteiten. Nieuw is curling.

Winterbar op de Hondsmarkt is toe aan de derde editie. “Vorig jaar kreeg Winterbar 725 meer dan 15.000 bezoekers over de vloer. Hun reacties waren lovend. Bovendien verschenen we in lijstjes van ‘coolste winterbars’ hier in de regio”, zegt Hilde Van der Poorten, schepen van Evenementen. De intussen vertrouwde samenwerking met de verenigingen wordt verdergezet. “Elke dag staan er twee verenigingen achter de toog. Zij tappen drank en organiseren extra activiteiten. De opbrengst mogen ze gebruiken voor hun eigen werking of wegschenken aan een goed doel. Liefst 67 verenigingen uit Puurs en Sint-Amands schreven zich in om de uitbating van de winterbar te verzorgen.”

Vorige keer kreeg Winterbar voor het eerst een ijspiste en ook deze keert terug. De schaatsbaan van 15 bij 20 meter lokte vorig jaar 10.000 bezoekers. “Nieuw dit jaar is de curlingbaan. Die kun je tijdens de openingsuren van de ijspiste huren om vrij te curlen. Voor de competitieve sportievelingen organiseert Curling Club ‘Wij zijn hier om te vegen’ een curlingtornooi, verspreid over enkele avonden.” De winterbar vormt de uitvalsbasis voor alle activiteiten van de Winter van Puurs-Sint-Amands zoals onder meer Oorverwarmer, een vuurspektakel, een lichtjeswandeling, een kerstmarkt en een Nieuwjaarsdrink. Een overzicht is terug te vinden op www.wintervanpuurs-sint-amands.be.