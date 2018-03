Werken kmo-zone Winning stilgelegd BUREN HALEN SLAG THUIS - ZEKER EEN JAAR VERTRAGING ELS DALEMANS

07 maart 2018

02u41 0 Puurs De werken voor de realisatie van kmo-zone Winning - op het knooppunt van de A12-N16-N17 in Puurs - zijn stilgelegd. In hun juridische strijd tegen het project stapten de omwonenden naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunningen in het dossier vernietigde. "Dit zorgt voor een vertraging van zeker een jaar", zegt schepen voor Lokale Economie Erwin Spiessens (CD&V).

In 2010 al maakte de gemeente Puurs een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op om de bestemming van het gebied tussen de Rijksweg (N16), de Dendermondsesteenweg (N17) en de straat Neerlichter te wijzigen. Puurs gaf het dossier daarna aan de intercommunale Igemo voor de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein. De omwonenden protesteerden: zij moesten wel tot 30 meter tuin afgeven voor het project, en kregen plots een kmo-zone achter hun woningen.





Juridische strijd

De juridische strijd sleepte jaren aan, maar in september 2017 kwam er dan tóch goed nieuws: "De aanleg van de kmo-zone kan starten, we konden alles in der minne regelen met de omwonenden. Over een jaar zijn de eerste bedrijven welkom", klonk het bij Igemo.





Nu minder dan zes maanden later liggen de werken op de site echter stil. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het dossier onderzocht en ons inderdaad teruggefloten", zegt Spiessens.





Procedure hernemen

"Bij de opmaak van het RUP jaren geleden werd er geen MER (Milieueffectenrapport, dat de milieugevolgen van een plan in beeld brengt, nvdr.) opgemaakt, volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dat wél nodig. We moeten de procedure dus terug helemaal hernemen: Igemo gaat een nieuw RUP opmaken, daarna wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. We schatten dat deze administratieve klus toch voor zeker een jaar vertraging zal zorgen. Dit is natuurlijk spijtig, want op het terrein is de wegenis intussen klaar en de kandidaat-bedrijven zouden stilaan kunnen beginnen bouwen."





"Kan Puurs dit dossier nog wel tot een goed einde brengen?", vraagt Peter Lemmens (Vlaams Belang) zich af. "Wat is de meerkost van deze vertraging? En wààrom wil men per se hier een kmo-zone gerealiseerd zien? Wat als het MER van het nieuwe RUP negatief is? We zoeken beter meteen een nieuwe locatie voor onze kmo's."





Maar volgens Spiessens blijft het project zeer nodig. "De vraag naar kleine percelen voor kmo's is in onze regio heel groot. Nu stoppen zou dan ook fout zijn, dan zijn alle voorbereidingen en gemaakte kosten verloren. De kost voor de ontwikkeling zit nu op 1,9 miljoen euro voor Igemo en zo'n 28.000 euro voor Puurs, de kost van het nieuwe RUP schatten we op zo'n 16.500 euro. Bij de juridische kosten staat de teller ondertussen op 70.000 euro voor Igemo en zo'n 6.400 euro voor gemeente Puurs."