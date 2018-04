Vrouw ontkent diefstal: "Sim-kaart per ongeluk in riool laten vallen" 04 april 2018

Lynn B. uit Puurs riskeert 4 maanden cel en een geldboete van 400 euro voor het bedrieglijk verbergen van een gsm. De feiten dateren van 2017. Toen nam ze 'per ongeluk' een gsm mee van een andere vrouw. Die had de telefoon achtergelaten in een buurtwinkel. Naar eigen zeggen merkte B. de diefstal zelf pas te laat op nadat ze opnieuw thuis was gekomen en zag dat de telefoon niet overeenkwam. Het parket geloofde die verklaring niet. Het daagde daarom de vrouw voor het gerecht. "Mevrouw liet de sim-kaart per ongeluk in een rioolputje vallen en stak er daarom maar haar eigen sim-kaartje in", zei de openbaar aanklager. "Uiterst ongeloofwaardig." Zij heeft nog een blanco strafblad, haar advocaat vroeg de rechtbank om dat zo te houden. "Ze werkt namelijk in de haven en heeft een blanco strafblad nodig. Haar veroordelen zou haar ontslag kunnen betekenen", aldus de raadsman. Bovendien gingen de verdediging vol voor de vrijspraak: "Hier is helemaal geen sprake van bedrieglijk opzet, laat staan diefstal." Een vonnis volgt binnen de maand. (TVDZM)