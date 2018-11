Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek organiseert tweede benefiet Els Dalemans

20 november 2018

Puurs Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek organiseert op zaterdag 24 november een tweede benefiet. "We willen net als vorig jaar geld inzamelen om de vluchtelingen die we begeleiden nog beter te helpen", zegt Ludo Segers.

“VluchtelingenWerk Klein-Brabant-Willebroek is een vereniging die een aanvulling wil zijn op de professionele begeleiding van vluchtelingen. Die begeleiding gebeurt vanuit de LOI’s (Lokale OpvangInitiatieven) die verbonden zijn aan de OCMW’s. Wanneer vluchtelingen kunnen vertrekken uit het LOI, helpen wij hen bij allerlei praktische zaken. Zo vormen we de menselijke link tussen de officiële procedure en de eigenlijke integratie”, zegt Segers.

“Onze vrijwilligers helpen bij zaken waar wij niet altijd bij stilstaan, maar die voor vluchtelingen vaak moeilijk zijn om alleen aan te pakken. We helpen bijvoorbeeld bij hun administratie of huiswerk, we zoeken mee naar werk of een woning, helpen verhuizen en boeken dan de verhuiswagen of kiezen mee meubilair uit, we zoeken mee naar activiteiten voor de kinderen of gaan mee naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek... We organiseren ook info-vergaderingen rond de asielprocedure, rond de VDAB en de mogelijke tewerkstelling van vluchtelingen, rond het omgaan met de trauma’s die vluchtelingen meedragen en meer.”

“Onze vereniging bestaat nu ongeveer anderhalf jaar, en we hebben al heel veel positiefs gerealiseerd. Maar we merken ook dat vluchtelingen, die in onze regio worden opgevangen of een woning hebben gevonden, het dikwijls financieel niet aankunnen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Sommige mensen zijn uitgeprocedeerd maar willen niet terug naar hun land waar ze grote risico’s lopen. Zij kunnen nergens meer beroep op doen. Soms zien we ook dat juridische procedures veel geld gaan kosten, dat er medische problemen opduiken met hoge kosten...”, somt Segers op.

“Daarom organiseren wij op 24 november een tweede benefiet, dit keer in zaal De Spil van cultuurcentrum Binder in Puurs. Vanaf 19 uur kan je er genieten van binnen- en buitenlandse muziek, verhalen van vluchtelingen uit onze regio, Syrische en Afghaanse versnaperingen, een verkoop bij opbod... Iedereen is meer dan welkom.”