Vlaams Belang: “Nieuwe schepencollege zal Puurs-Sint-Amands 860.000 euro extra kosten” Els Dalemans

29 november 2018

16u18 0 Puurs Het nieuwe schepencollege van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands zal de belastingbetaler 860.000 euro extra kosten. Dat zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Puurs Peter Lemmens, die vindt dat CD&V grote sier maakt op kosten van de inwoners.

“CD&V heeft gekozen om het maximaal aantal schepenen aan te duiden dat in fusiegemeenten kan worden aangesteld. Een niet-fusionerende gemeente in de ordegrootte van Puurs-Sint-Amands heeft wettelijk recht op een burgemeester en vijf schepenen, maar dat mogen er ook minder zijn. Voor fusiegemeenten heeft de wetgever dat maximaal aantal schepenen tijdens de eerste bestuursperiode van de fusie opgetrokken met twee extra schepenen. Het aanduiden van deze extra schepenen is echter absoluut geen verplichting”, legt Lemmens uit.

“Ook de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW, nvdr.) kan deel uitmaken van het schepencollege wanneer deze persoon nog niet in het schepencollege zetelt. Het is echter ook mogelijk het mandaat van voorzitter van het BCSD te laten samenvallen met een schepenmandaat, om zo een mandaat uit te sparen.”

“In Puurs-Sint-Amands moeten we vaststellen dat CD&V voor de maximumformule heeft gekozen en gaat voor 8 schepenen -inclusief de voorzitter van het BCSD- plus de burgemeester. Volgens mijn eerste schatting zal deze grote sier de Puurs-Sint-Amandse belastingbetaler 860.000 euro méér kosten, dan wanneer men voor de ‘normale’ formule had gekozen.”

“Dit aantal schepenmandaten is absoluut niet nodig om de nieuwe gemeente behoorlijk te besturen. CD&V heeft bovendien de luxe om in Puurs-Sint-Amands alleen te besturen, er moeten dus geen mandaten verdeeld worden over verschillende coalitiepartners. Het is dan ook een schande dat CD&V de belastingbetaler hiervoor laat opdraaien.”