Viviane Mertens krijgt 'Groene Pluim' 31 januari 2018

Groen Klein Brabant reikte naar jaarlijkse gewoonte ook nu weer de 'Groene Pluim' uit. De Puurse Viviane Mertens kreeg de trofee uit handen van 'low impact man' Steven Vromman. "Viviane heeft een diepgroene levensstijl en is de motor achter verschillende knappe initiatieven: de samentuin LiezeleVelt, repaircafé's in gans de regio, autodelen, de zadenbib, de 'critical mass' en petitie rond het 'Dorpshart' in Puurs", klinkt het. "Dit jaar hebben we ook de tweede en derde plaats in de bloemetjes gezet: de burgerbeweging 'De Wiel is van ons allemaal' en het Leonardo project van het CMB (Centrum voor Muziekinstrumentenbouw) in Puurs."





