Visvijver zakt 1 meter in 5 jaar tijd EIGENAAR WIL DAMMEN OM WATERPEIL VLIET OP TE KRIKKEN ELS DALEMANS

16 juli 2018

02u31 0 Puurs Puursenaar Frans Dewitte trekt aan de alarmbel: het waterpeil in zijn visvijver in de Vlietvallei staat onrustwekkend laag. "Ik vrees voor de natuur rondom." Volgens milieuschepen Alex Goethals (CD&V) is groendomein Tekbroek gebaat bij een hoger waterpeil van de Vliet.

Jaar na jaar al ziet Frans Dewitte het waterpeil van zijn visvijver dalen. "Een vijftal jaar geleden hadden we plots enorm veel dode vissen in onze vijver, door een gebrek aan water. Ik liet de vijver toen uitdiepen, maar dat hielp maar tijdelijk. We zien het probleem nog toenemen, ik schat dat het waterniveau nu al zeker een meter lager staat dan toen", zegt Dewitte. "Wanneer het water in de Vliet te laag staat, trekt deze het grondwater rondom weg. Zo verdwijnt er dus ook water uit onze vijver. Aan de monding van de Vliet in Ruisbroek wordt het water overgepompt in de Rupel en de Schelde, wat het probleem alleen maar groter maakt. Ik ging al meermaals hulp vragen bij verschillende instanties - de gemeente Puurs, Polder, Vliet en Zielbeek, het kabinet Schauvliege en de VMM - maar ik word steeds wandelen gestuurd."





Niet eenvoudig

Ook groendomein Tekbroek zou, volgens schepen Goethals, baat hebben bij meer water. "Omdat het water in de Vliet lager staat dan de ingang van de sluis, kán het simpelweg het Tekbroek niet meer bevloeien. We hebben dit de voorbije jaren ook al met Polder, Vliet en Zielbeek besproken, maar een oplossing vinden blijkt niet eenvoudig." Volgens Dewitte is het nochtans duidelijk wat er moet gebeuren. "Met de aanleg van één of meerdere dammen kan je het waterpeil makkelijk op een zekere hoogte te houden. Een hoogte van 75cm is al voldoende, de rest van het water kan gewoon doorstromen tot in Ruisbroek."





"We kennen het probleem van de verdroging en de drainerende werking van de Vliet. Wij sparen op dit moment al het maximum aan water in Ruisbroek, om het peil hoog te houden. Tekbroek ligt echter al té ver van de monding af, hier is dit niet meer merkbaar", zegt Johan Van Camp van Polder, Vliet en Zielbeek. "We moeten ook oppassen met ingrepen: de voorgestelde dammen kunnen ook andere gevolgen hebben: als de stroming afneemt, daalt ook de zuurstof in het water."





Ook VMM waarschuwt voor gevolgen: "We moeten uitkijken dat we de grond rondom weer niet té veel vernatten, zodat de boeren niet in de problemen komen", zegt Katrien Smet. "We plannen in augustus sowieso een overleg met alle betrokken partijen om de haalbaarheid van mogelijke maatregelen te onderzoeken en hopelijk dé juiste oplossing te vinden."