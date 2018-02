Vijfdejaars Sjabi tonen en verkopen eigen werk 06 februari 2018

02u42 0

De vijfdejaarsstudenten van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs waren maandag druk in de weer in galerij Factum op het Dorpshart. Ze bouwden er hun tentoonstelling 'Little Me: One Story, Different Tales' op. Voor het eerst zijn de kunstwerken ook te koop, de opbrengst gaat naar een door de studenten gekozen goed doel. "We organiseren deze expo voor het derde jaar op rij in Factum, en steeds in samenwerking met CC De Kollebloem. De werken zijn het resultaat van een tien weken durend seminarie, de studenten volgden niet enkel een kunstenaar bij het maken van een werk maar gingen ook zelf aan de slag", zegt leerkrachte esthetica Aline Leysen. "Het thema 'One Story, Different Tales' staat voor 1 gegeven thema, met verschillende uitwerkingen en meningen. Het resultaat is te bewonderen tijdens onze officiele opening met vernissage op dinsdag 6 februari om 19 uur, of elke dag daarna tot en met 9 februari van 14-17 uur bij Factum Grafisch Design in Dorpshart 60 in Puurs." (EDT)