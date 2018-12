VIDEO Jo Hens vervangt Jelle Cleymans in ‘40-45’ Wannes Vansina

10 december 2018

16u53 0

Wissel van de wacht in de spektakel-musical ‘40-45’ in Puurs. Vanaf de kerstvakantie zal niet alleen Jelle Cleymans de rol spelen van Staf Segers, Jo Hens zal de hoofdrol regelmatig op zich nemen. “Het is voor mij een hele eer om in zo’n grote productie te mogen staan en samen te kunnen werken met zoveel getalenteerde mensen. Vorm geven aan het personage Staf Segers blijft elke voorstelling opnieuw een uitdaging”, zegt Hens. De meeste bezoekers zullen de acteur kennen als Niko uit ‘Familie’. In het theater speelde hij onder meer mee in ‘De Wijkagenten’ en de theatertour van Aspe. Hij trekt ook al 6 jaar lang Vlaanderen rond als frontzanger van zijn partyband Level Six.