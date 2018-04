Vernieuwd containerpark geopend 30 april 2018

02u37 0 Puurs In Lichterveld is zaterdag het vernieuwde containerpark van Puurs geopend. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) zakte hiervoor speciaal af naar Puurs.

Na de officiële opening werd het containerpark opengesteld voor buurtbewoners en bezoekers. Zij konden tussen 14 en 17 uur het containerpark een bezoekje brengen en kennis maken met de werking ervan. Naast rondleidingen was er ook een sorteerspel voor kinderen. Het vernieuwde containerpark is nu groter, overzichtelijker en energiebruiksvriendelijker. Zo kan er gereden worden van in- naar uitgang via een van de drie circulatieroutes en werden containers gelijkgemaakt met de grond. Dat moet het de mensen makkelijker maken om hun afval te dumpen op het containerpark. (TVDZM)