Verlengingen voor musical 40-45 na 140.000 verkochte tickets 30 maart 2018

De speelperiode van de musical 40-45 van Studio 100 in Puurs wordt verlengd tot en met 2 december 2018. Reden hiervoor is de ticketverkoop, die met intussen al 140.000 verkochte tickets bijzonder hard gaat. "Ik ben ongelofelijk fier dat we opnieuw verlengingen kunnen aankondigen voor 40-45, en dat een half jaar voor de première", zegt Gert Verhulst van Studio 100. "We combineren een creatief topteam met een Vlaamse topcast én een reeks spectaculaire en grensverleggende technische hoogstandjes, het resultaat wordt een onvergetelijke theaterervaring voor onze bezoekers." 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. De musical vertelt het verhaal van de broers Staf en Louis Segers, gespeeld door Jonas Van Geel en Jelle Cleymans, wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.





Musical 40-45 speelt vanaf 7 oktober 2018 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, tickets & info via www.40-45.live (EDT)