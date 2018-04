Verkrachter krijgt maand cel voor elke anderhalve "nee" 20 april 2018

De correctionele rechtbank heeft een 31-jarige man uit Puurs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor onder meer de verkrachting van zijn ex-vriendin. Dat is een maand voor elke anderhalve keer dat zij nee zei. Het slachtoffer bezat immers een opname van 35 minuten waarop 45 keer te horen was dat ze vroeg om te stoppen, tevergeefs. Hij zou haar ook meermaals hebben geslagen. De rechter achtte alle feiten bewezen veroordeelde hem tot de celstraf, die wel voor het gedeelte dat de voorlopige hechtenis ze overschrijdt met uitstel is. De man kreeg ook een aantal voorwaarden opgelegd. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressieproblematiek en van de drugs afblijven. De rechter legde ook een contactverbod op. Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van 3.000 euro toegekend. (WVK)