Van kieslijst geschrapt na heisa rond Schild & Vrienden JORDEN DEWACHTER (N-VA) DEELDE EN LIKETE BEELDEN VAN DE ORGANISATIE ELS DALEMANS

07 september 2018

02u46 0 Puurs N-VA Puurs-Sint-Amands zet kandidaat Jorden Dewachter niet meer op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De beslissing is een gevolg van de Pano-reportage over jongerenbeweging Schild & Vrienden. In buurgemeente Bornem blijft de lokale N-VA-afdeling kandidaat Thomas Decat wel steunen. "Wij wachten eerst het onderzoek van de jeugdraad af."

In enkele steden en gemeenten schrapte N-VA gisteren leden die gelinkt werden aan Schild & Vrienden van de kieslijst. Ook de namen van student Politieke Wetenschappen Thomas Decat uit Bornem en student Geschiedenis en Internationaal en Europees Recht Jorden Dewachter uit Puurs doken op. In eerste instantie bleven beide N-VA-afdelingen achter hun kandidaten staan. "Jorden is een rechtse Vlaming, en hij heeft via sociale media enkele openbare berichten van de organisatie geliket of gedeeld. Maar verder heeft hij met Schild & Vrienden niéts te maken, hij is even gedegouteerd als wij allemaal door de beelden in de reportage. Hij blijft dus onze kandidaat op nummer 9", klonk het bij fractievoorzitter en lijsttrekker in Puurs Jan Van Camp.





Maar enkele uren later stuurde de afdeling tóch een ander bericht de wereld in: Dewachter zal toch niet meer deelnemen aan de lokale verkiezingen.





Geen lid

"We hebben een gesprek gehad met Jorden naar aanleiding van de berichten over zijn vermeende betrokkenheid, en hij beweert dat hij geen lid was van Schild & Vrienden, noch van de besloten Facebookgroep waarvan sprake in de reportage, noch de Discord-groep waarin de memes werden gedeeld. Hij distantieert zich dan ook volledig van de racistische en seksistische bagger die in de Pano-reportage te zien was", aldus Van Camp. "Wel blijft het feit dat Jorden een aantal dingen van Schild & Vrienden geliket of gedeeld heeft. Om te voorkomen dat de commotie rond Schild & Vrienden ons verkiezingsproject schade zou toebrengen, hebben we in onderling overleg beslist dat Jorden niet aan de lokale verkiezingen zal deelnemen. We bekijken momenteel intern wie de vrijgekomen plaats inneemt."





Decat blijft

In buurgemeente Bornem, waar Thomas Decat als kandidaat op nummer 15 staat, blijft de partij hem steunen. "We hebben elkaar ondertussen heel uitgebreid gesproken, en wachten nu verder het onderzoek van de jeugdraad af. Iedereen is 'vrienden' met velen op Facebook, maar vaak heeft dat verder geen enkele betekenis. Wij gaan hier dan ook geen voorbarige conclusies uit trekken, Thomas blijft op onze lijst."





Ook Decat zelf reageerde kort: "Ik distantieer mij volledig van Schild & Vrienden, en ben er zeker van dat uit het onderzoek van de jeugdraadzal blijken dat ik hier niets mee te maken heb. Ik zou mij nu volledig op mijn herexamens moeten kunnen focussen, en niet op deze heksenjacht."