Twee extreme hardrijders betrapt

De politiezone van Klein-Brabant heeft tijdens een mobiele controle op de Rijksweg (N16) in Bornem twee autobestuurders geflitst die passeerden met een extreem hoge snelheid. "De ene reed er 141 kilometer per uur, de andere 155 kilometer per uur", meldt de lokale politiezone. Dat is respectievelijk 51 en 65 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. "De bestuurders mogen binnenkort verantwoording afleggen voor de politierechter", vertelt de politie nog. Daar riskeren ze een rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.





De politie organiseerde ook controles op de Puursesteenweg (Bornem, in de Sint-Katharinastraat (Puurs) en op de Provincialeweg (Sint-Amands). Er reden in totaal 1.659 auto's voorbij de flitswagen. Naast de twee extreme hardrijders, liepen er nog 117 andere tegen de lamp. Allen mogen een pv in de brievenbus verwachten. (TVDZM)