Trajectcontroles op N16 en N17 van start 26 januari 2018

Sint-Amands





De lokale politie Klein-Brabant start op maandag 29 januari met de geplande trajectcontroles langsheen de Rijksweg N16 en de Dendermondsesteenweg -Provincialeweg N17. "Met onze camera's kunnen we de gemiddelde snelheid van voertuigen registreren over het hele traject. Het heeft dus geen zin meer om plots af te remmen op één bepaalde locatie om zo te voorkomen dat je wordt geflitst", klinkt het. "Op de N16 wordt de snelheid gemeten tussen de carpoolparking in Breendonk en het kruispunt Coolhemstraat in Puurs, op de N17 meten we van de Provincialeweg net na tankstation De Gulf tot op de Dendermondsesteenweg. Het ANPR-systeem van deze toestellen laat ons ook meteen toe om registraties te ontvangen van bepaalde nummerplaten die zich binnen de zone verplaatsen. Deze gegevens kunnen dus ook meteen gebruikt worden om bepaalde misdrijven op te lossen." (EDT)