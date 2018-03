Topvélo gaat E-bikes leasen 20 maart 2018

Brenda en Gerd Van Praet openen dit weekend de deuren van hun gloednieuwe fietsenwinkel 'Topvélo' in Ruisbroek (Puurs). "We gingen van start met onze zaken Auto Service Ruisbroek, Budget Car Lease en Topkars, en breiden nu uit met een aanbod aan tweewielers. We zullen gewone fietsen en E-bikes verkopen en herstellen, maar starten ook met een leasing voor particulieren", legt het duo uit. "Een elektrische fiets is immers een pak duurder in aankoop dan een gewoon exemplaar. Zeker wanneer je als koppel besluit om samen zo'n set tweewielers aan te kopen, zit je meteen aan enkele duizenden euro's. Wij bieden deze service, die voor bedrijven al langer bestaat maar voor particulieren vrij uniek is, voortaan ook aan. Wie least, betaalt bij de start een voorschot, daarna maandelijks een kleine geldsom, en na 24 maanden kan de klant zelf kiezen. Ofwel betaalt hij een restbedrag en is de E-bike van hem, ofwel nemen wij de elektrische fiets terug. In de leasing-prijs zijn ook pechverhelping, diefstal en onderhoud inbegrepen."





Topvélo, Gansbroekstraat 40 in Ruisbroek gaat van start met een openingsweekend, op zaterdag 24 en zondag 25 maart telkens van 10 tot 16 uur. (EDT)