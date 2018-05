Stichters 'De Kollebloem' krijgen cultuurprijs 31 mei 2018

02u59 0 Puurs Na een allerlaatste filmvertoning sluit theaterzaal 'De Kollebloem' de deuren voor een volledige renovatie. Dit historische moment was voor de gemeente Puurs dé ideale gelegenheid om de bouwers van de zaal in de bloemetjes te zetten. Tuur Hofmans, Flor van Assche, Jules Dewachter en Roeland Bogaerts van Toneelkring de Kollebloem kregen voor hun verwezenlijking de Cultuurprijs.

De verbouwing van de theaterzaal is een onderdeel van de vernieuwing van CC De Kollebloem tot CC Binder. Dat CC was er nooit gekomen zonder de vrijwilligers van Toneelkring de Kollebloem, die veertig jaar geleden de bouw van de zaal realiseerden. "We vonden in Puurs geen geschikte zaal voor onze voorstellingen, en grapten daarom dat we er dringend zélf een moesten bouwen. Die grap werd uiteindelijk realiteit, dankzij een forse lening en de steun van de gemeente en enkele privé-investeerders", zegt Tuur Hofmans.





"Heel wat mensen vonden ons initiatief bewonderenswaardig, zo schonk de leverancier van het vasttapijt ons - na meerdere jeneverkes - zijn tapis-plein gratis. Toch hing aan de bouw een prijskaartje van miljoenen Belgische franken, niet niets voor een simpele vzw."





Verslaving

Voor de stichters was het wel even slikken dat ook de naam De Kollebloem verdwijnt. "Toneel was onze verslaving, net zoals Kollebloem of papaver dat is. Het nieuws dat het nieuwe CC Binder zou heten, voelde even vreemd aan. Maar de theaterzaal binnen de nieuwbouw krijgt opnieuw de naam De Kollebloem, en dat verzacht toch een beetje de pijn." (EDT)