Spektakelmusical 40-45 opnieuw stilgelegd na technisch defect, toeschouwers naar huis gestuurd Antoon Verbeeck

25 november 2018

21u36 0 Puurs 1.660 bezoekers van spektakelmusical 40-45 in Puurs zijn vanavond halverwege de avondvoorstelling naar huis gestuurd. Toen de show voor de derde maal te kampen kreeg met een technisch defect, besloot Studio 100 om de voorstelling stil te leggen.

De musical 40-45 heeft indrukwekkend bewegend decor en acht rijdende tribunes. De laatste voorstelling van de dag ging niet gepland zoals verwacht. Tot driemaal toe werd ze stilgelegd na een technisch mankement. “De lichten gingen uit en alles werd stopgezet. Via de speaker kondigde men aan dat het om een technisch defect ging en het maximum vijf minuten zou duren. De eerste twee keer was dat ook zo, maar de derde keer bleef het licht uit. Uiteindelijk kregen we de melding dat de voorstelling werd stopgezet”, vertelt bezoekster Anneleen Van Verre uit Buggenhout.

“We vinden het jammer voor het publiek, de cast en de crew, maar het is de enige juiste oplossing. 40-45 is een huzarenstukje. We weten dat er technisch altijd iets kan mislopen”, zegt Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts.



Op woensdag 7 november werd er al een voorstelling vroegtijdig stopgezet wegens een panne. “Het probleem dat zich vanavond voordeed is niet hetzelfde als eerder deze maand. In detail treden kan ik niet. Het gaat om een complexe techniciteit. Morgen staan er geen voorstellingen gepland. Onze crew zal dan al het nodige doen om alles in orde te krijgen tegen dinsdag. De 1.660 bezoekers krijgen een nieuw ticket”

“De voorstellingen zijn uitverkocht tot volgend jaar oktober. We zullen waarschijnlijk pas over een jaar opnieuw kunnen komen kijken. Het is jammer dat dit moet gebeuren. Zeker voor mensen die een uur of langer in de wagen hebben gezeten. De beleving was niet zoals we verwacht hadden, maar wat we al te zien kregen was wel top”, besluit Anneleen.