Sinterklaas komt naar Puurs Els Dalemans

13 november 2018

Sinterklaas heeft een drukke periode voor de boeg. De goedheiligman vond in zijn agenda echter nog een gaatje voor de kleinste inwoners van Puurs. Op zaterdag 17 november kunnen zij de Sint opwachten aan het NMBS-station, waar Sinterklaas samen met zijn Pieten om 15 uur met de trein arriveert.

De burgemeester zal de bijzondere bezoekers ontvangen samen met een fanfare, daarna trekt het gezelschap in stoet naar het Dorpshart. Daar wordt een podium gebouwd met een troon voor Sinterklaas, waar alle kinderen even gedag kunnen zeggen aan de Sint én hem een brief of verlanglijstje mogen overhandigen. Iedere kleine bezoeker krijgt meteen een zak vol leuke spullen cadeau.

Puurs organiseert naar aanleiding van het bezoek van Sinterklaas ook een tekenwedstrijd. De kleurplaat wordt uitgedeeld in alle Puurse scholen en is ook te downloaden op de website van de gemeente Puurs. Wie een afgewerkte kleurplaat meebrengt, kan die achterlaten in de grote zak. Een onschuldige hand trekt uit de zak de winnaars die een toffe prijs krijgen.