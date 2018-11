Sinterklaas feestelijk ontvangen in Puurs Els Dalemans

17 november 2018

Een massa volk stond zaterdagnamiddag al popelend te wachten op het perron van het Puurse NMBS-station, klaar om een bijzondere bezoeker te verwelkomen. Niemand minder dan Sinterklaas en zijn gekke Zwarte Pieten arriveerden er met de trein. Zij werden feestelijke onthaald door het schepencollege en heel wat kleine inwoners van de Klein-Brabantse gemeente. De goedheilig man en zijn enthousiaste bende trokken daarna in stoet, begeleid door een fanfare, richting Dorpshart. Daar was speciaal voor Sinterklaas een podium gebouwd, waar alle kinderen even gedag konden zeggen én de Sint hun brief of wensen mochten overhandigen. Iedere kleine bezoeker kreeg meteen een geschenkje meer naar huis.