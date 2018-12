Schouwbekleding achter kachel vat vuur TVDZM

24 december 2018



Twee bewoners van een woning langs de Gansbroekstraat zijn zondagnacht overgebracht naar het ziekenhuis. De twee raakten bevangen door rook. De oorzaak was een brandje in de woning. Omdat een kolenkachel te warm werd, vatte de bekleding van de schouw achter de kachel vuur. “De bewoners blusten met een emmer water”, luidt het bij de hulpdiensten. Omwille van de rookontwikkeling moest de brandweer de woning verluchten. De schade in de woning valt mee. Naast de bekleding raakte ook nog de televisie beschadigd. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard.