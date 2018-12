Ruim negentig procent is in orde met fietsverlichting TVDZM

12 december 2018

12u15 3

De politiezone van Klein-Brabant heeft 235 fietsers gecontroleerd op het gebruik van hun fietsverlichting. Ze deden dat onder meer in Sint-Amands langs de Meir en op de Guido Gezellelaan in Puurs. 218 fietsers of zo’n 93 procent van de gecontroleerden waren in orde. “Dit zijn al hoopgevende resultaten”, vertelt de politiezone. “Binnenkort zullen we nog gerichte controles uitvoeren op het gebruik van de fietsverlichting.” De politie roept ook alle ouders van schoolgaande kinderen op om hun kinderen te wijzen op het gebruik van de verlichting. “Ook de volwassen fietsers vragen we om mee te werken”, besluit de politie.