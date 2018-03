Rijbewijs ingetrokken 20 maart 2018

De politiezone Klein-Brabant heeft het rijbewijs ingetrokken van een vrouw die dit weekend betrokken was bij een verkeersongeval met stoffelijke schade. Ze had te veel gedronken. De politie liet bij controles in heel de gemeente 128 mensen blazen. Eén persoon legde een positieve test af. De man mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen en mag zich net zoals de vrouw verwachten aan een uitnodiging van de politierechtbank. (TVDZM)