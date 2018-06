Rietveld opent volkstuintjes 25 juni 2018

Bewoners van de relatief nieuwe huizen in Rietveld hebben zondag een reeks volkstuintjes geopend op wat een braakliggend terrein was. Op die manier geven ze een zinvolle invulling aan wat niet meer dan een "hondenkakweide" was. "In maart zijn we met zijn allen een paar weekends aan de slag gegaan om de weide om te ploegen en te bemesten. Intussen eten we al de eerste groentjes uit onze tuintjes. Het is in de eerste plaats een ontmoetingsplek waar het gezellig toeven is", zegt Peggy Seeuws. De bewoners hadden graag ook kippen gehouden, maar dat mocht niet van de gemeenten omdat dit ongedierte zou aantrekken. De bewoners wachten intussen op de aanleg van een speelbos achteraan de wijk. (WVK)