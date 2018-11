Regionaal Landschap Schelde-Durme zoekt knotbomen Els Dalemans

14u14 3 Puurs Regionaal Landschap Schelde-Durme zoekt inwoners van Bornem, Puurs en Sint-Amands die knotbomen met knotrijpe takken hebben.

“Wie in één van deze Klein-Brabantse gemeenten woont en minstens 5 knotbomen heeft die al 5 jaar of langer niet beheerd zijn, kan een beroep doen op onze houtzoekers. Dat zijn ervaren vrijwilligers die gratis knotbomen of houtkanten knotten in ruil voor het brandhout. Wie een houtzoeker over de vloer wil krijgen, kan een aanvraag indienen via www.goedgeknot.be”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme.

“Via die website kan je heel makkelijk enkele foto’s van de bomen, hun locatie en hun omgeving samen met je eigen gegevens doorsturen. Het Regionaal Landschap contacteert daarna de houtzoekers die actief zijn in Klein-Brabant. Dit project is een van de vele manieren waarop Regionaal Landschap Schelde-Durme zich samen met diverse partners inspant voor landschap, natuur en erfgoed.”