PuurSwingt strikt Coely 14 april 2018

De affiche van PuurSwingt, het feest van de burgemeester in Puurs, is compleet. Belgische hiphoptrots Coely vervolledigt de line-up. Eerder werd al bekend gemaakt dat Gers Pardoel, Les Truttes, Stubru-dj's Linde Merckpoel en Bram Willems en dj-duo Mensch erger je niet, afzakken naar het evenement. De opbrengst van PuurSwingt 2018 gaat integraal naar het Berrefonds. Tickets voor PuurSwingt kosten 15 euro en zijn te koop via www.puurswingt.be. (WVK)