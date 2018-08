Puursenaar telt twee wereldkampioenen onder Sint-Hubertushonden 23 augustus 2018

02u40 0 Puurs Puursenaar Fonie De Vadder heeft op de 'wereldrassententoonstelling' in Amsterdam niet één, maar twee gouden medailles weggekaapt. Zijn Sint-Hubertushond Balou werd voor de vierde keer wereldkampioen, Nappie voor het eerst.

"De Sint-Hubertushond is een uniek Belgisch ras, dat al bestaat van 600 na Christus. De honden werden in de Ardennen door de monniken van de Sint-Hubertusabdij gefokt. Het is de grootste jachthond ter wereld, hij beschikt over een groot uithoudingsvermogen en de beste neus van alle hondenrassen. Daarom wordt hij gebruikt voor het opsporen van mensen en aangeschoten wild", vertelt De Vadder gepassioneerd. Hij is terecht trots op zijn twee winnaars.





"Op zo'n rassententoonstelling wordt de kwaliteit en de gezondheid van elk dier gecontroleerd, in totaal namen maar liefst 33.000 honden met stamboom deel. Het doel is zo dicht mogelijk bij de rasstandaard te geraken, en dat is ons twee keer gelukt. Onze Napoleon Bonaparte of Lufon Royal Pride - zijn koosnaampje is Nappie - werd voor de eerste keer wereldkampioen én Beste van Het Ras. Onze Hector of Lufon Royal Pride - koosnaampje Balou - won liefst voor de vierde keer goud!"





De reden waarom De Vadder - eigenaar van vijf Sint- Hubertushonden en vier Bassethonden - zo vaak in de prijzen valt met zijn dieren, is volgens hem eenvoudig. "Wij zijn geen broodfokkers die voor het ene nestje na het andere gaan. Als hobbyfokkers kiezen we heel bewust voor één nestje om de drie jaar. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat voorop, enkel dan krijg je zo'n mooi resultaat." (EDT)