Puurse schrijft boek over 'De Zwarte Hand' 31 juli 2018

Als kind luisterde ze naar de verhalen van familieleden over 'De Zwarte Hand', nu heeft Rita Goossens uit Puurs de verhalen over de bijzondere verzetsgroep uit WOII in een boek gebundeld. "Ik groeide op in Duffel, maar mijn overgrootouders zijn afkomstig uit Klein-Brabant. Tijdens familie-bijeenkomsten werd er regelmatig gepraat over De Zwarte Hand, en ik luisterde als klein meisje geboeid naar die verhalen", zegt Goossens. "De Zwarte Hand bestond uit een groep van 109 jonge mannen uit Klein-Brabant en de Rupelstreek, die samen weerstand boden tegen de Duitse bezetter. Maar ze werden verraden, allemaal aangehouden en naar de concentratiekampen gevoerd. Amper 37 leden overleefden de gruwel. In 1981 verhuisde ik naar Puurs - waar De Zwarte Hand ooit haar hoofdkwartier had - en begon ik zo veel mogelijk informatie over de verzetsgroep te verzamelen." Het boek van Rita Goossens bestellen, kan via 03 889 85 43 en goossens.rita@pandora.be. (EDT)