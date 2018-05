Puurse kok opent pop-up-aspergerestaurant 15 mei 2018

03u20 0 Puurs De Puurse kok Tim Teck, onder andere bekend als Libelle-chef, opent komend weekend een pop-up-aspergerestaurant.

"Tim is sinds 2017 peter van het Aspergefestival en net als vorig jaar probeert hij zo samen met de gemeente Puurs onze edele dame onder de groenten extra in de kijker te zetten. Hij liet ons al heel wat lekkers proeven tijdens het openingsweekend van het Aspergefestival, maar gaat nog een stap verder. Tim stelde een heel bijzonder en exclusief menu samen, dat volledig in het teken van de asperge staat", klinkt het.





Hondshaai

"Als voorgerecht krijgen de aspergeliefhebbers Oosterscheldekreeft met asperges, mozarella, en lamsoor voorgeschoteld, gevolgd door hondshaai met asperges, zeekraal, en komkommer als tussengerecht, hoevekip met asperges, dragon, zwarte olijf en ebly als hoofdschotel en zelfs het nagerecht bevat naast ananas, venkel en yoghurt ook asperges."





Tafelen in het pop-up-aspergerestaurant kan op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei in Tim's Place, Lichterstraat 40 in Puurs.





Vrijetijdsloket

Voor een volledig menu betaal je 50 euro per persoon. Voor elk tijdslot zijn nog plaatsen, reserveren kan via het vrijetijdsloket van Puurs: 03 890 76 20 en vrijetijdsloket@puurs.be.





(EDT)