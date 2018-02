Puurs wordt 'Studio 100-town' GROOTSTE 'POP-UP THEATER' TER WERELD MET: 40-45, K3 EN SNEEUWWITJE ELS DALEMANS

10 februari 2018

02u29 0 Puurs Studio 100 haalt niet enkel het spektakel 40-45 naar Puurs, maar ook de nieuwe tour van K3 én de sprookjesmusical Sneeuwwitje. Speciaal voor deze producties bouwt het bedrijf de grootste tijdelijke 'musical-arena' ter wereld.

De voormalige H&M-site aan het Schoonmansveld in Puurs wordt de komende maanden omgebouwd tot het 'Studio 100 Pop-Up Theater'. "In de bestaande bedrijfshal plannen we de foyer met bar en een groot restaurant achteraan. De bestaande openingen van de laadkades zullen worden omgetoverd tot statige toegangspoorten. De artistieke en productieruimte zal worden ingericht in de voormalige kantoorruimte", zegt CEO van Studio 100 Anja Van Mensel. "Op het weiland links van het gebouw plannen we een nieuwe 'musical-arena'. Deze wordt met een oppervlakte 90 op 75 meter en een hoogte van 17 meter de grootste vrijdragende aluminiumconstructie ter wereld. Binnenin zullen de tribunes rondom de speelscène kunnen bewegen."





Twee jaar

"We hebben mee voor deze site gekozen omdat we ze alléén kunnen bezetten", vult Gert Verhulst van Studio 100 aan. "In Mechelen moesten we de voorstellingen van onze musical 14-18 stopzetten om plaats te ruimen voor andere evenementen. Dit keer willen we 40-45 spelen zolang het publiek interesse toont. We rekenen op een tweetal jaar, mààr 14-18 zal natuurlijk niet elke dag ons pop-up theater inpalmen. Dit geeft ons de mogelijkheid om in het voorjaar van 2019 de nieuwe tour van K3 in Puurs te plannen, in het najaar gaan we voor een moderne remake van onze sprookjesmusical Sneeuwwitje."





De grootse bouwplannen zijn ook een grootse uitdaging op het vlak van veiligheid. "Heel Europa kijkt op dit moment naar Puurs, omdat we hier met zo'n unieke constructie aan de slag gaan", zegt brandweercommandant van Puurs Eric Simon. "We verwachten 1.600 toeschouwers op bewegende tribunes in een tijdelijke constructie. Samen met Studio 100 wordt alles tot in de puntjes besproken, om op alles voorbereid te zijn. Ook voor ons is dit een uniek project en heel nuttige oefening."





Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&v) is maar wat fier dat Studio 100 voor Puurs koos. "We voelen dat de komst van dit pop-up theater ook bij onze eigen inwoners leeft. Zij kunnen op dit moment voorinschrijven voor de avant-première, de teller staat al bijna op 4.000 tickets", klinkt het. "We verwachten niet meteen verkeersproblemen omwille van de musical, maar gaan de komende maanden samen met Studio 100 toch ook De Lijn en NMBS warm maken voor dit project. Zo kunnen bezoekers die willen toch voor het openbaar vervoer kiezen. Meteen willen we ook de link leggen tussen 40-45 en ons eigen Fort van Liezele. Ons doel is om bezoekers van het Pop-up Theater warm te maken om ook de rest van onze gemeente te verkennen."





Info: www.popuptheater.be.