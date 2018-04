Puurs viert 'witte goud' met Aspergedorp 25 april 2018

Puurs focust, als bakermat van de asperge, ook dit jaar weer op het 'witte goud' met het aspergefestival. Om de opening van het aspergeseizoen te vieren, wordt in de nieuwe Dorpsharttuin een 'Aspergedorp' gebouwd. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april telkens vanaf 16 uur kan iedereen daar aanschuiven aan de Aspergebar. Rondom de bar zorgen Puurse verenigingen en handelaars voor hapjes en drankjes, aspergegerechten en andere streekproducten. Ook de bekende kok Tim Teck, peter van het Aspergefestival, is van de partij. De riddering van Laura Deloose door het Grafelijk Genootschap vindt plaats op zaterdag om 16 uur. Op vrijdagavond vanaf 19 uur vinden in de aspergebar de optredens plaats van het project 'Lokale Helden'. Tijdens dat evenement organiseert Poppunt op unieke locaties in Vlaanderen concertjes en dj-sets. (EDT)