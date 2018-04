Puurs pakt tweede plaats na een bewogen wedstrijd NOORDERKEMPEN - PUURS 1-3 16 april 2018

02u30 0 Puurs De tweede plaats in de liga B is voor Puurs, dat zaterdag de verplaatsing naar Noorderkempen afsloot met een driepunter en niet meer kan worden bijgehaald in de strijd voor de tweede plaats.

Volleybal liga b

"Het begon als een gewone match in Vosselaar en de twee ploegen waren aan elkaar gewaagd. In de derde set liep de thuisploeg vlot uit naar 20-15, ook al omdat het bij ons niet echt goed meer draaide. Dan scoorden we zes punten op rij. De inbreng van Stefaan De Brabandere gaf ons meer stabiliteit en met Wouter Vriens als afwerker haalden we die set nog binnen. Na het laatste punt van die derde set gingen de poppen aan het dansen. De thuisploeg betwiste de beslissing van de ref die de aanval van de thuisploeg op de antenne zag, terwijl de thuisspelers zagen dat de bal eerst het blok van ons raakte en dan pas de antenne. Het protest van de thuisploeg leverde niet meer op dan rode kaarten voor coach Van Drom en spelverdeler Proost. Later in de vierde set kreeg ook Tim Lemmens nog rood ook al voor protest. "Spijtig dat een mooie match door die rode kaarten werd ontsierd. Wij hebben de drie punten en de tweede plaats", besluit Bert Derkoningen. (HFO)