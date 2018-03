Puurs onderschat Gimme niet 03 maart 2018

Volleybal liga b

Op papier hebben de mannen van Bert Derkoningen morgennamiddag een korte en gemakkelijke verplaatsing. "Dat zegt niet alles", waarschuwt de coach van Puurs. "Tegen de hoger gerangschikte teams wil iedereen zich overtreffen en het is dan nog een streekderby ook. Voor ons is iedere match belangrijk in de strijd om de tweede plaats. We hebben vandaag één punt voorsprong op Noorderkempen en we willen die voorsprong maar al te graag behouden. Iedereen wil graag meewerken om de beste ploeg achter de kampioenen uit Achel te zijn. We hebben het voordeel dat we over een ruime kern beschikken met een dubbele bezetting op iedere positie. We zullen zondag alleen maar tevreden zijn als we de drie punten binnen hebben gehaald en we een goede match hebben gespeeld."





Vandaag en morgen staan er heel wat bekermatchen op het programma in De Vrijhals. De meisjes U9 beginnen er deze voormiddag al aan met hun halve finalematch tegen Oxaco. Ook de jongens U11 spelen nog voor de middag tegen Ekeren. Het gaat zo door tot zondag wanneer de U19 jongens van Puurs en Mortsel vanaf 16.30 uur onder mekaar uitmaken wie de finale van de provinciale beker zal mogen spelen. (HFO)