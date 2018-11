Puurs herdenkt Wapenstilstand met Vredesfeest Els Dalemans

06 november 2018

De gemeente Puurs herdenkt op zondag 11 november een historisch moment: exact honderd jaar geleden zwegen de wapens na WOI. Reden genoeg voor een groot ‘Vredesfeest’ in Fort Liezele. “We kozen deze locatie niet zomaar: Fort Liezele is een stille getuige van de wereldoorlogen, en dus dé ideale plek voor deze herdenking”, klinkt het. “Om 13 uur openen we de deuren voor een heleboel activiteiten: in de museumzalen kan je alles over het leven tijdens de oorlog ontdekken, kinderen kunnen meerijden met de legerjeep of zich uitleven op het hindernissenparcours, ook de ‘deathride’ over de fortgracht komt terug na het grote succes van vorig jaar. De officiële herdenking start om 17.30 uur met het spelen van de Last Post, de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw en een bloemenhulde. Daarna volgt een vuurshow, meteen ook het startschot van de fakkeltocht die de wandelaars dit jaar door het nieuwe ‘Park Fort Liezele’ leidt.”