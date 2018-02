Pukema verwelkomt The Scabs 17 februari 2018

Het Puurse festival Pukema maakt zijn eerste headliner bekend. Rockband The Scabs speelt op zaterdag 15 september 2018 op het Dorpshart. Veertig jaar geleden speelden The Scabs hun eerste concert, na veel successen en een paar sabbatjaren staan ze er nog steeds. In 2018 plant de groep een zomertournee langs Belgische festivals, ook Pukema verwelkomt Guy Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy. Zij worden voor deze tour bijgestaan door Patrick Cuyvers, Geert Schurmans en David Piedfort. (EDT)