Politieactie aan carpoolparking levert net geen 25.000 euro op TVDZM

19 december 2018

07u30 1 Puurs De politie heeft een grote controleactie gehouden in Puurs. Deze ging door aan carpoolparking langs de N16. Er werd voor net geen 25.000 euro aan boetes geind.

De actie van de politie startte dinsdagochtend omstreeks 9.00 uur en zou zo’n zeven uur later eindigen. Naast de lokale politiezone Klein-Brabant namen ook hun collega’s van de Antwerpse Wegpolitie deel aan de actie. Net zoals de Douane, de Vlaamse Belastingsdienst en de FOD Mobiliteit. De actie richtte zich voornamelijk naar zwaar vervoer. “Maar ook personenwagens werden gecontroleerd”, luidt het bij de politiezone Klein-Brabant. De politie controleerde voertuigen langs de N16, de N17 en op de A12. Alledrie belangrijke invalswegen van Klein-Brabant.

Zestien vrachtwagen

De voertuigen werden onder meer gecontroleerd op hun documenten, zestien vrachtwagens of lichte vrachtwagens werden ook gewogen. “Er werden twee proces-verbalen opgesteld omdat ze te zwaar waren”, gaat de politie verder. “Verder werden er ook nog verschillende pv’s opgesteld omdat de voertuigen niet in orde waren met hun inschrijving, verlichting, vervoersvergunning, ladingzekerheid en het overschrijden van zijn maximumlengte.”

Achterstallige boetes

Opmerkelijk is dat de politie in totaal voor net geen 25.000 euro aan boetes inde. Naast geld van de proces-verbalen, ging het ook over achterstallige penale boetes. Twee personen hadden respectievelijk voor meer dan 9.000 en 4.000 euro boetes openstaan. “Zij konden hun boetes niet betalen, hun wagens werden getakeld”, besluit de politiezone. “Twee autobestuurders werden ook betrapt op het gebruik van ‘rode diesel’. Zij moeten elk een geldboete van vijfhonderd euro betalen.” De belastingdienst tot slot inde zo’n 2.961,07 euro aan achterstallige verkeersbelasting.